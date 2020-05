Wann kommt Foda?

Es herrscht ein reges Kommen und Gehen beim ÖFB. Dietmar Constantini ist weg, Willibald Ruttensteiner da. Kommt Nachfolge-Topfavorit Franco Foda doch früher als geglaubt, dann könnte er eigentlich die zwei ausstehenden und für Österreich relativ bedeutungslosen Qualifikationsspiele gegen Aserbaidschan und Kasachstan sowie das Testspiel im November gegen die Ukraine als neuer Chef leiten. Dann muss aber wiederum Ruttensteiner einen Schritt zurück machen.



Die unübersichtliche Situation hat die Verbandspitze selbst zu verantworten, weil diese selbst inszeniert wurde. Lange zögerte man mit der Ablöse Constantinis, spät begann man mit der Suche nach einem Nachfolger. Der könnte mit dem Sturm-Coach noch in dieser Woche endgültig gefunden sein.



Tatsache ist, dass es dem ÖFB nicht gelingt, für reibungslose Übergänge zu sorgen. Das war 2005 unter Präsident Friedrich Stickler so, der auf unglückliche Art den damaligen Rapid-Trainer Josef Hickersberger zum Teamchef ausrief, das ist jetzt unter Präsident Leopold Windtner nicht viel anders Vor einer Woche hatte er sich mit Constantini in einem Vieraugengespräch darauf verständigt, dass der Tiroler wenigstens die zwei Oktober-Termine wahrnehmen sollte.