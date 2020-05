Wallner rettet Salzburg einen Punkt

Also mutierte der Schlager Vizemeister gegen Meister ziemlich schnell zu einem Unspiel. Sturm hatte erkannt, dass man mit Offensivspiel nicht zum Erfolg kommen würde und zog sich ebenfalls zurück. Also entwickelte sich eine erste Hälfte mit einer weiteren Torchance. Sturm-Spieler Wolf vergab diese allerdings so kläglich, als hätte er für Salzburg klären wollen (41.).



Ein einziger (!) Schuss aufs Tor von beiden Mannschaften beweist, wie schlecht die ersten 45 Minute waren. Moniz reagierte zur Pause, brachte mit Christoph Leitgeb für den überforderten Savic noch ein Virus-Opfer.



Belohnt für eine unterirdische Leistung wurde aber zunächst Sturm. Sekagya ermöglichte mit einer ungeschickten Attacke gegen Kienast Schiedsrichter Einwaller einen Elferpfiff. Der Gefoulte sollte der erste Spieler werden, der Salzburg-Keeper Eddie Gustafsson in der Bundesliga vom Elferpunkt bezwingen konnte - 0:1 (50.).