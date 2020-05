Wackerer Held: Wuschi aus Nötsch

Verständlich, dass dieser spektakuläre Auftritt Fragen aufwarf und Wernitznig seine Lebensgeschichte erzählen musste. Jetzt weiß jeder, dass der Offensivmann aus Nötsch im Gailtal kommt, vor einem Jahr noch für Villach in der Kärntner Landesliga stürmte und von allen nur Wuschi genannt wird. "Weil ich als Kind einen Wuschelkopf hatte."



Es war eine haarige Situation für den FC Wacker nach acht sieglosen Partien und zwei Heimpleiten in Serie (0:5 vs. Ried, 0:3 vs. Rapid), das zeigten auch die kritischen Spruchbänder und die verwaisten Tribünen (4824 Besucher bedeuteten Minusrekord.) "Das war kein Druck", erklärte Innsbruck-Trainer Walter Kogler nach dem ersten Heimsieg in dieser Saison, "das war eine Herausforderung. Aber natürlich macht das 3:1 unsere Situation angenehmer."



Bei Kapfenberg-Trainer Werner Gregoritsch regierte nach der Niederlage die Ernüchterung. "Die Innsbrucker wollten diesen Sieg einfach mehr."