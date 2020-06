Wacker sucht den Abwehrchef

Die gnadenlose Analyse ist in erster Linie an Sport­direktor Oliver Prudlo gerichtet. Der Tiroler Trainer fleht regelrecht um einen neuen Verteidiger. "Ja, das ist mein klarer Wunsch. Und ist es nicht gelungen, die Abgänge mit Spielern aus den eigenen Reihen zu kompensieren", so Kogler. Vor allem der spanische Abwehrchef Inaki Bea, der nach einigen Eskapaden den Verein auf Order des Vorstandes verlassen musste, wird spürbar als Organisator und Routinier vermisst.

In der Tabelle hat sich Wacker mit Wr. Neustadt und Aufsteiger Wolfsberg am Ende eingenistet. Für Walter Kogler vorerst noch kein Grund zur Beunruhigung: "So ehrlich muss man sein: Es steht uns auch nicht mehr zu. Im Moment gehören wir dorthin."