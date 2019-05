Wacker-Sportchef Hörtnagl als Verkaufsgenie

Gerhard Stocker bringt es in seiner ehrlichen Art auf den Punkt. "Wenn wir die Transfererlöse nicht erzielt hätten, dann hätten wir zusammenpacken können", gesteht der Präsident von Wacker Innsbruck. Nur den lukrativen Spielerverkäufen in den vergangenen zwei Jahren ist es zu verdanken, dass es den Traditionsverein heute in dieser Form noch gibt und dass der FC Wacker am Samstag in Hütteldorf gegen Rapid auflaufen darf.

Tatsächlich liest sich die Transferbilanz von Alfred Hörtnagl beeindruckend: Der Innsbrucker Sportvorstand scheint ein richtiges Verkaufsgenie zu sein und hat mit seinen Deals dem Verein so schon mehr als zwei Millionen Euro beschert. Im Winter 2017 brachte er Ramir Tekir (Liefering, 300.000 Euro Ablöse laut www.transfermarkt.at ) an den Mann und hatte damit einen großen Anteil, dass der damalige Zweitligist die Lizenz erhielt. Im Sommer folgten dann die Verkäufe von Patrik Eler zu Nancy (610.000) und von Michael Lercher zu Mattersburg (50.000).