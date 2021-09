Wacker Innsbruck: Trauer um Altpräsident Erwin Steinlechner

Erwin Steinlechner war von 1968 bis 1979 Präsident von Wacker Innsbruck. In die Ära des rührigen Hauptschuldirektors und Bezirksschulinspektors fallen die größten Erfolge in der langen Vereinsgeschichte des Klubs. In den 1970er-Jahren war Innsbruck die österreichische Fußball-Hauptstadt, allein in dieser Zeit wurde Wacker fünf Mal Meister und fünf Mal Cup-Sieger.