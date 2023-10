110 Jahre und immer noch wacker: Innsbruck feiert in der 5. Liga

Es läuft gerade richtig rund für den FC Wacker Innsbruck. Und wenn man es nicht wüsste, man käme niemals auf die Idee, dass der Traditionsverein mittlerweile nur mehr in der fünfthöchsten Leistungsstufe (Tiroler Liga) am Ball ist.

Am Donnerstag warfen die Innsbrucker in der dritten Runde des Tiroler Cups den Regionalligisten SC Imst aus dem Bewerb. Fast noch beeindruckender als der 1:0-Sieg durch ein Tor von Lechl war die Kulisse: 2.523 Fans kamen ins Tivolistadion - von so einer Besucherzahl und Atmosphäre kann Bundesligist WSG Tirol nur träumen.