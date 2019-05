Wacker-Abstieg wäre "herber Rückschlag", keine "Katastrophe"

"Der Abstieg gehört dazu"

"Man muss ausblenden, was von der Umgebung hereingetragen wird. Da wird gesprochen von einer Katastrophe, das sehe ich nicht so. Es wäre aber natürlich ein herber Rückschlag", sagte Wacker-Präsident Gerhard Stocker im APA-Gespräch. Aufgeben wäre für ihn keine Alternative. "Im Fußball ist es so, dass auch der Abstieg dazugehört. Man muss dann wieder aufstehen. Natürlich wäre es bitter, aber Wacker wird es weiterhin geben", bekräftigte Stocker.

In der jetzigen Form klarerweise nicht. Das in der 2. Liga nach 27 Runden auf Rang sechs liegende Zweierteam müsste aufgrund der ab kommender Saison schlagend werdenden Westliga-Reform in die vierte Leistungsstufe absteigen. Viel Aufbauarbeit der vergangenen Jahre wäre auf einen Schlag dahin. "Die Entwicklung im sportlichen Bereich ist da wirklich toll gewesen. Fußball-Tirol sieht langsam, dass das der Weg wäre. Die 2. Mannschaft ist mittlerweile für Spitzentalente ein interessanter Verein", erläuterte der Wacker-Chef.

Noch ist aber durchaus möglich, dass Tirols Talente die "gute Plattform" nicht verlieren. Der Optimismus, der im Lager der Tiroler vor dem 2:3 bei der Admira ausgestrahlt worden war, ist auch vor dem Saisonfinale nicht verloren gegangen. "Letztendlich sind wir alle noch absolut positiv drauf, natürlich mit dem Wermutstropfen, dass es nicht mehr nur von uns abhängig ist", sagte Stocker.

Zlatko Dedic und Co. nahm er in die Pflicht. "Das sind alles Profis, sie müssen mit dem Druck umgehen können", betonte Stocker. Für sein Team zählt nur ein Sieg. "Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Ich sehe gegen Mattersburg eine Chance und gehe davon aus, dass wir einen Sieg schaffen", so der Tiroler. An Spekulationen, was in Hartberg passieren könnte, wollte er sich nicht beteiligen. "Das nützt nichts", so Stocker.