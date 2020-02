WAC-Topstürmer will nach Deutschland: "Im Sturm mit Haaland"

Shon Weissman und der WAC. Das passte in der Herbstrunde perfekt. 17 Tore in 17 Spielen sprechen für sich. Damit war der Israeli sogar erfolgreicher als Erling Haaland, der nun in der deutschen Bundesliga bei Dortmund für Lobeshymnen und Begeisterung sorgt.

Kein Wunder, dass Weissman im Winter auch mit einem möglichen Wechsel in Verbindung gebracht wurde. "Im Moment liegt zwar kein passendes Angebot vor, aber wir wissen, dass er bei mehreren Vereinen aus großen Ligen auf der Liste steht. Ich hoffe dass er bleibt, muss mich aber natürlich auch mit Alternativen beschäftigen", meinte Neo-WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer Ende Jänner im KURIER-Interview.