Achtung, WAC: Bilanz gegen Zyprer erschreckend

Von Florian Ehrngruber Nach dem knappen Ausscheiden in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League bekommt es der WAC mit dem 21-fachen Landesmeister aus Nikosia zu tun (19:00, ORF 1). Trotz des Umstiegs in die Conference League ist das Team von Didi Kühbauer vor dem zypriotischen Vertreter gewarnt. In der Vergangenheit erwiesen sich Klubs von der Mittelmeerinsel bereits des Öfteren als Stolpersteine für Österreichs Euro-Fighter.

Blamage für Rapid 2008 Erst in der vergangenen Conference-League-Saison bereitete WAC-Gegner Omonia Nikosia Rapid in der Liga-Phase große Probleme. Auswärts setzte es im vergangenen November eine verdiente 1:3-Niederlage. Für die Hütteldorfer erwies sich Zypern bislang als wenig erfolgreiches Terrain.

Von fünf Duellen auf Zypern verlor man vier Mal und konnte nur ein Mal Remis spielen. Eine der wohl größten Europacup-Enttäuschungen der jüngeren Geschichte erlebte Rapid 2008 in der Qualifikation zur Champions League gegen Anorthosis Famagusta. Damals war man im Hinspiel chancenlos und verlor mit 0:3. Beim Rückspiel im Hanappi-Stadion konnten die Hütteldorfer das Ausscheiden trotz eines 3:1 Heimsieges nicht mehr verhindern. 2021 gelang in der Europa-League-Quali die Revanche.

Austria und Sturm mit gemischten Gefühlen Die Wiener Austria zitterte sich 2017 gegen AEL Limassol, dank eines späten Treffers von Felipe Pires, mit einem 2:1 zum Aufstieg ins Play-off der Europa League. Beim letzten Aufeinandertreffen mit einer Mannschaft aus Zypern hatten die Veilchen allerdings deutlich das Nachsehen. 2019 unterlag Christian Ilzers Mannschaft in der dritten Runde der Europa League Apollon Limassol im Gesamtscore mit 2:5.

Ein Jahr zuvor erwischte es Sturm Graz in der gleichen Qualifikationsrunde noch schlimmer. Die Grazer schieden sang und klanglos mit einem Gesamtscore von 0:7 gegen AEK Larnaka aus. Besser lief es 1997 für das Team von Star-Trainer Ivica Osim. Dank der Treffer von Ivica Vastic und Mario Haas konnte die Hürde APOEL Nikosia souverän genommen werden.

ÖFB-Teams gingen auf Zypern regelmäßig baden Die Gesamtbilanz von Österreichs Euro-Fighter ist mit 12 Siegen, 4 Remis und 11 Niederlagen knapp positiv. Möchte der WAC diese aufbessern, wäre er gut beraten, sich bereits in Klagenfurt eine gute Ausganslage für das Rückspiel zu schaffen. Dort hängen die Trauben für Österreichs Euro-Fighter in den vergangenen Jahren hoch. In 14 Duellen ging man 11 Mal nicht als Sieger vom Platz (9 Niederlagen, 2 Remis). Hinzu kommt, dass die Wolfsberger statt angenehmen 20 Grad im Klagenfurter Wörthersee-Stadion kommende Woche deutlich heißeren Bedingungen vorfinden werden. Im Landesinneren wurden zuletzt bis zu 40 Grad gemessen.

Donis Avijdj, der bereits Erfahrungen mit dem Klima auf der Mittelmeerinsel gemacht hat, wird dem WAC aufgrund einer Muskelverletzung nicht zur Verfügung stehen. Der 28-Jährige kickte 2021 für Nikosias Liga Konkurrenten AEL Limassol, ehe der Wechsel nach Österreich zu Hartberg erfolgte.

„Es wird nicht leichter als gegen PAOK" Aus sportlicher Sicht gab sich der Omonia bis jetzt in der Qualifikation zur Conference League keine Blöße. Gegen Araz-Nakhchivan aus Aserbaidschan setzte man sich im Gesamtscore mit 9:0 durch – in der Runde zuvor schaltete man Torpedo Kutaisi mit 5:0 aus. Bei den Zyprioten sticht besonders der frühere Manchester-City-Stürmer Stevan Jovetić als gefährlichster Angreifer hervor. Defensiv erwartet Trainer Didi Kühbauer einen disziplinierten Gegner. „Ich gehe davon aus, dass uns Nikosia weniger Räume geben wird. Sie verteidigen viel kompakter. Es wird nicht leichter als gegen PAOK mit dem Toreschießen.“