1.391 Fußball-Spiele: Das ist der neue Rekord-Kicker

Der brasilianische Keeper Fábio ist nach Angaben seines Klubs Fluminense zum Rekordspieler im Weltfußball aufgestiegen. Der 44-Jährige habe im Achtelfinale der Copa Sudamericana - dem südamerikanischen Pendant zur Europa League - sein 1391. Spiel absolviert und damit Englands Torhüter-Ikone Peter Shilton überflügelt, teilte Fluminense mit. Beim 2:0 im Maracanã gegen América de Cali hielt Fábio passend zum Rekord seinen Kasten sauber.

„Es ist offiziell: Fábio ist der Spieler mit den meisten Fußballspielen in der Geschichte“, schrieb der Klub aus Rio de Janeiro auf Social Media, versehen mit dem Hashtag #Fabio1391. Die Bestmarke von Shilton, der laut Guinnessbuch der Rekorde in seiner Karriere 1.390 Spiele absolvierte, hatte Fábio erst kürzlich eingestellt. Allerdings gibt Shilton auf seinem eigenen Account auf der Plattform X an, 1.387 Pflichtspiele bestritten zu haben. Zweifelsfrei verifiziert werden können weder Shiltons noch Fábios genaue Spieleinsätze.