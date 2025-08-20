Neustart in Dänemark: ÖFB-Teamstürmer Gregoritsch wechselt zu Bröndby
Der 31-jährige Michael Gregoritsch verlässt Freiburg und wird Mannschaftskollege von Team-Goalie Patrick Pentz in Dänemark.
Seit 2012 war Michael Gregoritsch in der deutschen Bundesliga am Ball. Im Alter von 31 Jahren kehrt der ÖFB-Teamstürmer Deutschland den Rücken und wechselt von Freiburg ins Nachbarland nach Dänemark.
Ab sofort wird der Steirer für Bröndby IF auf Torjagd gehen. Beim dänischen Traditionsverein wird Gregoritsch Teamkollege von ÖFB-Goalie Patrick Pentz.
Der Abschied von Freiburg hatte sich bereits abgezeichnet. Gregoritsch, der seit 2022 bei den Breisgauern unter Vertrag stand, war im letzten Jahr nicht mehr oft zum Zug gekommen.
Für die Freiburger erzielte er in 82 Partien 19 Tore. Zuvor spielte Gregoritsch bereits für Hoffenheim, St.Pauli, Bochum, HSV, Augsburg und Schalke.
