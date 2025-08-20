Neustart in Dänemark: ÖFB-Teamstürmer Gregoritsch wechselt zu Bröndby

Seit 2012 war Michael Gregoritsch in der deutschen Bundesliga am Ball. Im Alter von 31 Jahren kehrt der ÖFB-Teamstürmer Deutschland den Rücken und wechselt von Freiburg ins Nachbarland nach Dänemark.

Ab sofort wird der Steirer für Bröndby IF auf Torjagd gehen. Beim dänischen Traditionsverein wird Gregoritsch Teamkollege von ÖFB-Goalie Patrick Pentz.

Der Abschied von Freiburg hatte sich bereits abgezeichnet. Gregoritsch, der seit 2022 bei den Breisgauern unter Vertrag stand, war im letzten Jahr nicht mehr oft zum Zug gekommen.