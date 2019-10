WAC nach nächster "Duftmarke": "Sind nicht mehr die Graue Maus"

4:0 bei Borussia Mönchengladbach, am Donnerstag 1:1 in Graz gegen AS Roma: Der WAC überrascht bei seiner Premiere in einer Europacup-Gruppenphase weiterhin. Auch die Kärntner selbst hätten mit diesem Start nicht gerechnet. "Wir hatten diese wunderbare Richtung, die, die Mannschaft nimmt, so nicht am Schirm", gab WAC-Trainer Gerhard Struber zu. Der Aufstieg seines Teams rückte näher.

Das Thema ist im Lavanttal aber tabu. "Wir dürfen wenig an den Aufstieg denken, es gilt die Spiele vor uns mit hoher Konzentration abzuarbeiten. Wir müssen unsere Ziele nicht nachschärfen", betonte Struber. Platz eins in der Gruppe J gemeinsam mit den Römern, ein Plus von drei Punkten auf Stefan Lainers Gladbacher sowie Istanbul Basaksehir und auch ein deutlich besseres Torverhältnis (5:1 zu 1:5) sind der Status quo. "Das ist eine super Sache, eine schöne Momentaufnahme", sagte Kapitän Michael Sollbauer. "Vor der Saison haben alle gesagt, der WAC spielt in der Europa League, da gibt es keine Punkte. Ich glaube wir machen ganz gute Werbung für Österreich und in erster Linie für uns."