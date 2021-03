WAC-Kapitän Liendl nach Feldhofer-Aus: "War niemals ein Machtkampf"

Auf Feldhofer folgte Roman Stary, das erste Spiel unter neuer Führung endete am Sonntag-Nachmittag mit einem deutlichen 4:0-Erfolg gegen Ried. Die Blicke waren dabei natürlich auch besonders auf Spielmacher Liendl gerichtet, der einen Treffer beisteuerte. Der 35-jährige Routinier äußerte sich danach auch im Sky-Interview zum Feldhofer-Abschied.

"Sachen, die einfach nicht stimmen"

"Es ist im Fußball oft so, dass Sachen passieren, mit denen keiner rechnet. Es war mit Ferdinand Feldhofer eine schöne Zeit, wir haben gemeinsam unglaubliche Erfolge gefeiert. Am Ende hat dann der Verein so entschieden und er wird seine Gründe gehabt haben", so Liendl.