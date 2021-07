WAC führte nach 10 Minuten 3:0

Die beste Kunde gab es für Wiener Neustadt vor dem Gastspiel in Wolfsberg. Denn noch vor Anpfiff der Partie hatten die Neustädter bekannt gegeben, dass weiterhin auf die Dienste von Trainer Heimo Pfeifenberger gezählt werden kann. Der Salzburger hatte sich mit SC-Präsident Rottensteiner auf eine Vertragsverlängerung um eine weitere Saison bis Sommer 2015 geeinigt.



Das war es auch schon mit den Jubelmeldungen für die Niederösterreicher, die in der Folge gehörig unter die Räder kamen, weil sie vor allem den Beginn des Matches völlig verschliefen: Nach gerade einmal zehn Minuten führten die Wolfsberger schon 3:0.



Und das ging so: Ein Ausschuss von Goalie Dobnik kommt über Zulj zu Jacobo, der ins lange Eck trifft. Dem ging allerdings ein Handspiel von Zulj voraus. Drei Minuten später köpfelte Silvio einen Eckball zum 2:0 ein. Weitere zwei Minuten danach verlor Routinier Hlinka leichtfertig den Ball, Kerhe bediente abermals Silvio – 3:0, die Vorentscheidung.



Als hätten sie ihr Pulver verschossen, stellten die Kärntner ihre Bemühungen ein und überließen den Niederösterreichern das Feld. Doch diese vermochten kein Kapital daraus zu schlagen, sprich Tore zu erzielen. Bis zur Pause waren beide Strafräume Tabuzonen.



Neue Hälfte, neuer Blitzstart der Wolfsberger. Doch diesmal scheiterte Jacobo an Goalie Vollnhofer. Wiener Neustadt zeigte sich zwar bemüht, um das Ergebnis kosmetisch zu verschönern, doch die Kärntner machten dies zunichte und schlugen abermals durch Silvio zu – 4:0 (64.). Mit drei Toren kürte er sich zum Mann des Abends im Lavanttal.