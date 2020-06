WAC, Austria und FAC im Cup-Viertelfinale

Die ersten drei Klubs im Viertelfinale des ÖFB-Samsung-Cups stehen fest. Die Wolfsberger feierten am Dienstag einen 3:2-(1:1)-Heimsieg über Bundesliga-Schlusslicht SC Wiener Neustadt. Attila Simon (11.), Stefan Schwendinger (56.) und Christian Deutschmann (73./Eigentor) erzielten die WAC-Tore, für die Gäste trafen Reinhold Ranftl (37.) und Michael Tieber (65.).

Der WAC beherrschte die Partie vor 2100 Zuschauern von Beginn und stellte schon nach zehn Minuten nach einer schönen Kombination, die Simon perfekt abschloss, verdient auf 1:0. In der Folge gingen die Gastgeber jedoch leichtfertig mit ihren Chancen um, zudem wurde ein Standfest-Tor wegen Abseits aberkannt (27.). Der Ausgleich von Wiener Neustadt kam deshalb überraschend: Nach einem unnötigen WAC-Ballverlust in der gegnerischen Hälfte konterten die Niederösterreicher schnell, Ranftl zog außerhalb des Strafraums ab und bezwang Tormann Christian Dobnik.

Nur fünf Minuten später stand die WAC-Abwehr erneut schlecht, doch Mario Pollhammer brachte das Kunststück zuwege, den Ball aus kürzester Distanz in die Wolken zu jagen (42.). Auf der Gegenseite landete noch vor der Pause ein Freistoß von Peter Zulj am Lattenkreuz (44.). Nach dem Wechsel hatte der WAC mehr Glück, als ein abgefälschter Freistoß von Stefan Schwendinger in den Maschen landete. Diese Führung war allerdings nur von kurzer Dauer, denn Tieber sorgte nach einem Freistoß für den erneuten Ausgleich.

Der 3:2-Siegtreffer resultierte aus einer kuriosen Aktion: Eine Standfest-Flanke hechtete Deutschmann per Flugkopfball ins eigene Gehäuse. Danach hatte der WAC noch bange Momente zu überstehen. So rettete Michael Sollbauer bei einem abgefälschten Schuss für den bereits geschlagenen Dobnik (77.), und in der 80. rempelte Sollbauer im Strafraum Tieber nieder. Doch Schiedsrichter Andreas Kollegger entschied auf Schwalbe und zeigte dem Stürmer Gelb.