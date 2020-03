Vor Spiel des Jahrhunderts: LASK-Kritik am Zuschauerbann

Der LASK-Präsident hielt jedenfalls seine Verärgerung über die schleppende Übermittlung des Erlasses durch die Bundesregierung nicht zurück. „Bezüglich dieser unsäglichen Geschichte mit dem Corona: So schlimm das auch ist, die Informationspolitik des Gesundheitsministeriums ist nicht so, wie wir uns das vorstellen würden.“ So habe man am Mittwoch, 24 Stunden nach der Rede des Bundeskanzlers, noch keinen Erlass in den Händen. Dieser sei lediglich an die Stadt Linz übermittelt worden.