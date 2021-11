Vor ÖFB-Duell mit Moldau: Yusuf Demir wird zum U21-Team geschickt

Österreichs Teamchef Franco Foda verzichtet im abschließenden Länderspiel des Jahres am Montagabend (20.45 Uhr/live ORF 1) in Klagenfurt gegen die Republik Moldau auf Yusuf Demir. Der 18-Jährige vom FC Barcelona wird stattdessen für das EM-Qualifikationsspiel des U21-Teams am Dienstagabend (20.30 Uhr/live ORF Sport +) gegen Kroatien in Ried abgestellt. Das gab der ÖFB am Sonntagabend nach dem Abschlusstraining des A-Nationalteams bekannt.