Vor Fußball-EM: Bundespräsident Van der Bellen lädt zur Audienz

Am Freitag lädt Bundespräsident Alexander Van der Bellen das Nationalteam in die Hofburg, um es mit guten Wünschen zur EURO zu verabschieden. Es ist ein weiterer Mosaikstein, an dem man erkennen kann, dass das Turnier unmittelbar bevorsteht, wie Kapitän Julian Baumgartlinger anmerkt: „Schön langsam entsteht ein Spirit, eine positive Energie, eine Vorfreude.“ Die Stimmung im Vergleich zu 2016 sei anders, aber nicht schlechter. Baumgartlinger hält den Spannungsaufbau mit den Tests gegen England und die Slowakei für gut gewählt.