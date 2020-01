Vor Duell mit Bayern: Klinsmann zwischen Sein und Schein

Er ordnete eine Abwehr neu, die in der Saison zuvor die beste in der Liga war, und sorgte mit seinen Rochaden für Verunsicherung und Irritationen. Da stellte er Innenverteidiger Martin Demichelis ohne Not ins Mittelfeld. Mark van Bommel beförderte er erst zum Kapitän, dann auf die Bank. Es folgten eine Herbstkrise, viele Gespräche mit den Chefs – und schließlich eine Abkehr von der ganz großen Reform.

Das Resultat war aber ein kurzes Hoch, in dem, so wurde kolportiert, noch immer sichtbare taktische Defizite innerhalb der Mannschaft korrigiert wurden. Einen Tag nach einer Niederlage gegen Schalke war sein Engagement in München beendet – und am 27. April folgte Jupp Heynckes, 64, als Trainer.