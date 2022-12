Vor dem WM-Finale: Das KURIER-Regelquiz für echte Kenner

Als erster Pole wird Szymon Marciniak am Sonntag ein WM-Finale leiten. Der Profi-Referee aus Plock hat mit beiden Finalisten im Laufe des Turniers bereits Bekanntschaft gemacht. Er leitete die Partie Frankreich vs. Dänemark in der Gruppenphase und danach das Achtelfinale zwischen Argentinien und Australien. Die WM in Katar ist seine zweite nach dem Turnier in Russland 2018.