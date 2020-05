Vor dem Titelgewinn: Alle Neune für Alaba

Dortmund-Verteidiger Mats Hummels gratulierte schon unmittelbar nach der Niederlage seinen ehemaligen Mannschaftskollegen zum Titel. Auch die internationalen Medien glauben nicht mehr daran, dass die Bayern diesen Vorsprung noch verspielen. „Es ist immer Bayern. Magie von Kimmich – und der Titel in Reichweite“, meinte die Gazzetta dello Sport. Die spanische Mundo Deportivo: „Die Bayern riechen nach Meister. Kimmichinho hat den Unterschied ausgemacht.“ Der Schweizer Blick sieht es ähnlich: „Noch sind sechs Runden in der Bundesliga zu spielen. Nach der 0:1-Pleite der Dortmunder gegen die Bayern ist das Titelrennen aber so gut wie gelaufen. Ob BVB-Trainer Lucien Favre nun in den nächsten Wochen auf BVB-Abschiedstour geht? Das bleibt abzuwarten.“