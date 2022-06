Warum Österreich gegen Dänemark neuer Weltmeister werden kann

Die UFWC ist ein fiktiver Bewerb, der Titel wird in direkten Duellen weitergegeben - das heißt, der aktuelle Champion behält bei einem Sieg oder Remis in einem Länderspiel seinen Status, bei einer Niederlage geht die imaginäre Trophäe zum erfolgreichen Herausforderer. Dänemark holte sich den Titel durch das Auswärts-2:1 am Freitag gegen die Franzosen, die seit dem Nations-League-Sieg im Oktober 2021 gegen Spanien auch in dieser Lesart als "Weltmeister" amtierten.