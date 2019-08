Vor dem Gastspiel in Salzburg: Viel Kritik an Real Madrid

„Ich glaube, es ist ja das erste Mal, dass Real Madrid in Österreich spielt“, meinte Salzburgs Trainer Jesse Marsch nach dem Kantersieg in der Bundesliga gegen Mattersburg am Sonntag. So ist es natürlich nicht. Aber es ist schon lange her, dass die Königlichen in Österreich weilten. 2008 beehrten sie Linz zum 100-Jahr-Jubiläum des LASK. Damals war Real im steirischen Irdning zum fünften Mal auf Trainingslager.

Noch mehr Jahre sind seit dem letzten Pflichtspiel der Madrilenen in Österreich vergangen. 1998 wurde Sturm Graz in einem Champions-League-Gruppenspiel 5:1 besiegt. Davor gab es noch zehn Europacup-Gastspiele in Wien (6) und Innsbruck (4).