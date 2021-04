Vor CL-Duell mit PSG: Bayern-Star Gnabry erneut positiv getestet

Einen Tag vor dem Duell gab es für die Bayern allerdings schlechte Nachrichten. So wurde Stürmer Serge Gnabry positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Dem 25-Jährigen geht es aber gut, er befindet sich aktuell in häuslicher Isolation.

Erneut positiv

Was das für das Rückspiel in Paris sechs Tage nach dem Hinspiel bedeutet, bleibt abzuwarten. Ein Einsatz ist aber unwahrscheinlich. Gnabrys Mitwirken war bereits zuvor fraglich, weil er laut Trainer Hansi Flick Halsschmerzen hatte.