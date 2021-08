Vor Brøndby wartet Admira: Salzburg kämpft gegen Südstadt-Fluch

Das Ziel von Serienmeister Salzburg ist klar – man will zum dritten Mal in Folge in die Champions League. Dafür müssen die Bullen im Play-off noch die Hürde Brøndby Kopenhagen nehmen, das Hinspiel gegen die Dänen steigt am Dienstag. Zunächst gilt die volle Konzentration jedoch der Admira. Gegen die Mannschaft von Trainer Andreas Herzog sucht der Tabellenführer den vierten Sieg im vierten Spiel. Aber Vorsicht: Auch die Admira ist gut aus den Startlöchern gekommen und hält bei vier Zählern. Dazu kommt, dass die Südstadt zuletzt wahrlich kein guter Boden für Red Bull war.