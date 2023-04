Vor 25 Jahren: "Noch nie hätte ein Tor einem Spiel so gutgetan"

Der 1. April 1998 war ein Mittwoch. Damals duellierten sich im Halbfinal-Hinspiel der Champions League Real Madrid und Titelverteidiger Dortmund vor 85.000 Fans. Real-Fans tobten und zerrten am Schutzzaun, der hinter einem der beiden Tore stand. Das Gitter fiel um – das Tor, das am Zaun befestigt war, auch und ging in die Brüche.

Was tun?

Es war 20.43 Uhr. Das Match hätte um 20.45 Uhr beginnen sollten.

Auf dem Platz herrschte Ratlosigkeit. Bis endlich jemand ein Ersatztor vom Real-Trainingsgelände herbrachte.