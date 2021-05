Vor 22 Jahren: Als ManUnited die Bayern ins Tal der Tränen stürzte

Ein Spiel, in denen die Bayern 84 Minuten in Führung gelegen waren. Mario Basler hatte den leichten Favoriten bereits in der 6. Minuten in Führung gebracht. Der nicht immer als pflegeleicht, dafür aber als Spezialist für Standards bekannte Basler zirkelte einen Freistoß ins Tor von Peter Schmeichel. In der ersten Hälfte hatten die Briten um Superstar David Beckham, der von Jens Jeremies gut aus dem Spiel genommen wurde, nicht viel zu bestellen.