Vor 140 Jahren: Der erste Fußballer, der für Geld kickte

Und ebenfalls schon damals ließ sich das Volk leicht verführen mit Fußball. Wenn in der Fabrik in Darwen am Abend die Maschinen abgedreht wurden, hatten die Arbeiter oft nur zwei Optionen: Pub oder Fußballplatz. Der Weg auf das Spielfeld war zumindest günstig, weil der Fabriksbesitzer den Fußball liebte und sich nichts sehnlicher wünschte als den Sieg im FA-Cup.

Mit Fergus Suter, dem gelernten Steinmetz aus Glasgow, wähnte er sich am Ziel seiner Träume. Doch Leistungssport war auch im zu Ende gehenden 19. Jahrhundert kein Wunschkonzert. Immerhin mussten die Old Etonians den Darwen FC im Viertelfinale nach zwei Remis zu zwei Wiederholungsspielen (so läuft der FA-Cup) bitten, ehe die Favoriten doch als Aufsteiger feststanden.