Von Super League bis Mattersburg: Verlogene Millionen-Spielchen

„Der Fußball steht am Abgrund“, warnt Georg Pangl, der als Generalsekretär der Vereinigung der europäischen Ligen jahrelang gegen die Soli geldgieriger Eliten ankämpfte. Auch Österreichs Liga-Dritter und -Vierter werden ihre Europa-League-Plätze verlieren und abgeschoben in die Conference League, in der nur ein Viertel vom in der Europa-League Üblichen verdient werden könne. Das weiß Pangl. Und er weiß auch, weshalb der Mittelstand wehrlos ist. „700 Klubs haben keine Stimme.“

Der Burgenländer war früher als Vorstand der Bundesliga mit (Ex-)Bundesliga-Präsident und Mister Mattersburg Martin Pucher per Du. Obwohl sich die beiden Landsleute auseinanderlebten, sagt Pangl, hätte er „für den Martin die Hand ins Feuer gelegt“. Nicht nur er.