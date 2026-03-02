Von Rapid bis WSG: Die Chancen auf die Top 6 im finalen Fünfkampf

Dieses Finale in Runde 22 passt zum Saisonverlauf: Rapid muss nach dem späten 1:1 der Altacher zittern. Hartberg ist fast durch, aber noch nicht endgültig in den Top 6. Deswegen geht es am Sonntag ab 17 Uhr in gleich fünf Stadien um die Teilnahme an der Meistergruppe. Die Tickets gebucht haben (nach Salzburg und Sturm) auch die Austria und der LASK durch das 2:2 im direkten Duell. Nicht mehr im Rennen ist der WAC nach dem 2:2 gegen Sturm.

Wie sind die Chancen im Fünfkampf um die letzten beiden Tickets verteilt? Der KURIER-Check:

Hartberg Ein Punkt zu Hause gegen Blau-Weiß reicht bereits. Aber selbst wenn der Letzte überraschen sollte, darf in Hartberg wahrscheinlich gefeiert werden. Nur wenn Rapid (gegen Salzburg) UND Altach (bei Sturm) gewinnen, droht noch der Sturz auf Rang 7. Aber auch hier gibt es einen Puffer: Die Duelle mit Altach endeten remis, es würde bei je 33 Punkten also das Torverhältnis entscheiden. Hier ist das Überraschungsteam aktuell noch um vier Treffer besser als die Vorarlberger. Top-6-Wahrscheinlichkeit: 95 %

Rapid Mit einem Sieg gegen Salzburg wäre Rapid fix in der Meistergruppe. Stammspieler Amane ist gesperrt, Reservist Schöller ebenso. Dafür werden Kara und (höchstwahrscheinlich) der angeschlagene Yusuf Demir in den Kader zurückkehren.

Freuen dürften sich maximal 14.000 Fans – noch sind abseits der gesperrten Fan-Bereiche (Block West plus die Sektoren hinter dem Tor gegenüber) Karten erhältlich.

Ein Remis wäre genug, wenn Altach nicht bei Sturm gewinnt. Das ist fix, weil die 31 Punkte von Rapid in einer Minitabelle mit Ried und der WSG aufgrund der direkten Duelle für die Wiener reichen würden. Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich ist Platz 6 mit einer Niederlage gegen die Bullen: Dann müsste Altach in Graz verlieren UND Ried gegen die Austria nicht gewinnen UND auch die WSG nicht gegen den GAK gewinnen. Top-6-Wahrscheinlichkeit: 45 %

Altach Auf das beste Heimteam der Liga wartet die härteste Woche: Zuerst das Cupsemifinale in Salzburg und dann die Reise nach Graz zum Meister. Ein Punkt gegen Sturm kann für die unter dem neuen Trainer Zaric 2026 immer noch unbesiegten Vorarlberger reichen, wenn die Konkurrenz mitspielt. Die direkten Duelle mit Rapid sind ausgeglichen, das Torverhältnis wäre (bei je 30 Punkten) um zumindest zwei Treffer besser als jenes der Wiener. Aber dazu kommt, dass dann auch Ried UND die WSG nicht gewinnen dürften. Nach einem Auswärtssieg wären die Altacher in den Top 6, sofern nicht auch Rapid gewinnt. Top-6-Wahrscheinlichkeit: 25 %

Ried Durch das 2:3 beim GAK sind die Chancen des Aufsteigers massiv gesunken. Ried muss die Austria zu Hause besiegen und hoffen, dass parallel Rapid verliert UND Altach bei Sturm nicht gewinnt. Dazu kommt, dass das Cupsemifinale in Ried gegen den LASK am Mittwoch körperlich wie emotional herausfordernd sein wird. Top-6-Wahrscheinlichkeit: 15 %

