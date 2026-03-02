"Mama, ich kann jetzt nicht": Kühbauer-Handy läutet bei Pressetermin

Wen der Musikgeschmack von Didi Kühbauer interessiert, der weiß jetzt bescheid: Der LASK-Trainer steht unter anderem offenbar auf James Blun t. Zumindest ist der Hit "You're Beautiful" der Klingelton des Burgenländers. Zu hören am Sonntagabend in Wien-Favoriten, als während der Pressekonferenz nach dem 2:2-Unentschieden plötzlich ein Handy läutete.

Und zwar jenes von Kühbauer, wie sich schnell herausstellte. Der LASK-Coach hob auch ab und sagte nur "Mama, ich kann jetzt nicht. Ich ruf dich an, Tschüss", sagte der 54-Jährige.

"Da muss man abheben", rief ein Journalist dazwischen. Kühbauer legte einen Scherz nach: "Ja. Ich mein, jetzt kocht sie mir nix mehr. Also so gesehen hätt' ich nicht abheben müssen."