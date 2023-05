Von Glasner bis Herzog: Wie es um Österreichs Trainer-Exporte steht

Adi Hütter ist als das teuerste Trainer-Missverständnis in die Geschichte von Gladbach eingegangen, der Klub hatte ihn 2021 für 7,5 Millionen Euro von Frankfurt geholt. Am 14. Mai 2022, nach einem 5:1-Sieg im letzten Saisonspiel gegen Hoffenheim, hat der 53-Jährige seinen Abschied verkündet.

Gerhard Struber löste seinen Vertrag mit New York Red Bulls am Montag. Der 46-Jährige war zwei Jahre in der MLS und legte diese Saison einen Fehlstart hin – nach elf Spielen Schlusslicht in der Eastern Conference. Struber könnte bei Salzburg landen.

Dominik Thalhammer ging als erfolgreicher Cheftrainer des österreichischen Frauennationalteams zum LASK und danach zu Cercle Brügge. Im September 2022 endete die Zusammenarbeit, im November holte ihn Ostende. Der 52-Jährige stieg mit den Belgiern ab.