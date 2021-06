Von Österreich bis zum Rest Europas: Emotionaler Gruß an Eriksen

Spieler und Trainer aller teilnehmenden Nationen der EURO 2020 sendeten Christian Eriksen in einer berührenden Videobotschaft die besten Wünsche. Der dänische Nationalspieler erholt sich aktuell im Krankenhaus, nachdem er während des Eröffnungsspiels gegen Finnland in Kopenhagen am Samstagabend einen Herzstillstand erlitten hatte und auf dem Platz zusammengebrochen war.

Die Fußballwelt war sich einig, dass sich der offensive Mittelfeldspieler von Inter Mailand schnell erholt. In einer Videozusammenstellung des dänischen Fußballverbands, sendeten das ÖFB-Team, die anderen EURO-Teilnehmer sowie UEFA-Präsident Ceferin ihre Botschaften und wünschten Eriksen eine schnelle Genesung.