Von Hazard bis Jovic: Real Madrid dreht am Millionenrad

38 Mio. € für Raúl Jiménez :

Der Mexikaner überzeugte als Leihspieler bei Premier-League-Aufsteiger Wolverhampton so sehr, dass die Wanderers nun von ihrem Kaufrecht Gebrauch machten und inklusive der Leihsumme insgesamt 41 Millionen an Benfica Lissabon bezahlten. Der 28-jährige Stürmer aus Mexiko erzielte in seiner ersten Saison in England immerhin 17 Treffer und bereitete dazu acht weitere Tore vor.