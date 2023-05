Nach Wutrede von Glasner: Der ungesunde Trainerkult im Fußball

Zudem ist in den vergangenen Jahren ein fast schon ungesunder Trainerkult entstanden. Von Pep Guardiola, einem dieser mythisch Verehrten, wird etwa jede Armbewegung am Spielfeldrand bewertet, bewundert oder hinterfragt.

Dabei ist der Katalane streng genommen einer jener Protagonisten, den Fußball-Fans fürchten sollten: Er setzt alles daran, das Spiel in jeder Phase kontrollieren zu wollen. Sein Hauptgegner ist nicht wie im Champions-League-Semfinale am Dienstag Real Madrid, sondern das wunderbare Element des Zufalls, den er so gut es geht eliminieren möchte. Was jedoch für Guardiola und seine Methoden spricht: Er wurde noch nie gefeuert.