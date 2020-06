Von der Haft auf den Platz

Ex-Bayern-München-Profi Breno kam nach der Entlassung aus dem Gefängnis in seiner Heimat Brasilien an. Der 25-jährige Fußballer landete am Donnerstag in Sao Paulo, wo er künftig für den FC Sao Paulo spielen wird. Er hatte in Deutschland wegen schwerer Brandstiftung fast zweieinhalb Jahre in Haft gesessen. Nach Verbüßung von zwei Dritteln war die Strafe zur Bewährung ausgesetzt worden.



„Ich komme erhobenen Hauptes zurück und werden jetzt einen Neustart angehen“, zitierte das Internet-Portal globoesporte.com den Spieler. Breno war im Alter von 18 Jahren nach Deutschland gekommen, hatte aber nie richtig Fuß fassen können. Im September 2011 hatte er die von ihm angemietete Villa im Münchner Nobel-Vorort Grünwald in Brand gesteckt. Im Juli 2012 wurde er deswegen zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt.