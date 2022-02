Violettes Duell mit Altach: Reifeprüfung für die Wiener Austria

"Es wird spannend zu sehen sein, wie weit unsere junge Mannschaft ist. Das Spiel ist eine Reifeprüfung", sagt Austria-Trainer Manfred Schmid mit Blick auf die Partie in Altach am Samstag. Für die Veilchen ist es der Beginn in die spannende Phase des Grunddurchgangs, in den letzten vier Runden wollen sie es noch in die Top 6 schaffen.