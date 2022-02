Transfer-Finale in Österreich: Die Austria holt einen Ex-Rapidler

Die Veilchen holen mit Lucas Galvão (30) einen Routinier und den dringend benötigten Linksfuß für die Innenverteidigung und die linke Abwehrseite.

Der Brasilianer ist in der österreichischen Liga ein bekanntes Gesicht, spielte in Lustenau, Altach und in Folge in Wien bei Rapid, wo er sich zum Abwehrchef entwickelte.

Von Hütteldorf ging er nach Ingolstadt, wurde zu Al Wasl verliehen. Zuletzt war er in Athen bei Ex-Canadi-Klub Atromitos tätig. Die Austria wartete am Montagvormittag noch auf das OK aus Athen, um den Transfer zu realisieren.