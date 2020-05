Violetter Verzicht für Rot-Weiß-Rot

Darf er oder darf er nicht? Das war in Wien-Favoriten lange Zeit die Frage. Trainer Karl Daxbacher gab am Dienstag die Antwort und lässt den defensiven Mittelfeldspieler Emir Dilaver nach Kolumbien reisen.



Weil er dort das U-20-Team von Teamchef Andreas Heraf bei der Weltmeisterschaft verstärken soll. "Er freut sich darauf, die WM ist ein großes Ziel von ihm. Außerdem kann er sich dort profilieren, daher lassen wir ihn fahren." Auch wenn Daxbacher sein System in den ersten Bundesliga-Runden auf einen zentralen Mann im Mittelfeld umstellen muss. "Es ist uns ein Anliegen, kooperativ mit dem ÖFB zu sein."



Die defensive Last liegt daher auf Routinier Peter Hlinka. "Aber vielleicht experimentieren wir auch auf dieser Position mit einem zweiten Mann." Infrage kommen laut Daxbacher Innenverteidiger Margreitter oder der linke Außenverteidiger Suttner. "Beide könnten das spielen."