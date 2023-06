Violetter Neuzugang: Die Wiener Austria holt einen Ex-Rapidler

Die Wiener Austria hat den ablösefreien Marvin Potzmann unter Vertrag genommen. Der defensive Flügelspieler unterschrieb einen Zweijahresvertrag samt Option, wie die Violetten am Dienstag bekannt gaben. Der 29-jährige Potzmann stand in den vergangenen vier Saisonen in den Diensten des LASK, in der Bundesliga war der langjährige Profi auch schon für Mattersburg, Grödig, Sturm Graz und Rapid tätig.