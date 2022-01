Violetter Laufsteg: Die sechs heißesten Aktien der Wiener Austria

Eric Martel, Leihgabe von RB Leipzig, wurde in den vergangenen Wochen sogar mit Trainer Ralf Rangnick und Manchester United in Verbindung gebracht. Beim Test am Samstag spielte er eine Hälfte lang. Während die Austria bei einem Verkauf des Deutschen finanziell kaum Profit schlagen kann, könnten sich aber einige andere Spieler als wahre Aktien erweisen, die irgendwann dem Verein Geld einbringen.