Hoffnungsträger und Drama-Queen: Brasilien baut auf Vinicius Junior

Wo Vinicius Junior auftaucht, ist das Drama nicht weit. Man mag ihn, oder man mag ihn nicht. Der brasilianische Ballkünstler von Real Madrid polarisiert. Aktuell steht er in seinem Heimatland jedoch für Hoffnung. Er soll Brasilien zum heiß ersehnten sechsten WM-Titel führen, es wäre der erste nach 24 Jahren. Kann er diese Hoffnungen auch erfüllen? Eine erste Antwort gibt es in der Nacht auf Sonntag, wenn Brasilien in New Jersey gegen Marokko in die WM startet (0.00 Uhr/live auf ServusTV).

Dass der 25-Jährige weiß, wie man den Ball behandelt und wie man Tore schießt, steht außer Frage. Er weiß aber auch ganz genau, wie man sich heutzutage abseits des grünen Rasens in den Fokus rückt. Sportmarken, Hotelketten, Getränkehersteller – es gibt gefühlt nichts, für das er in den sozialen Medien nicht wirbt. Rund 60 Millionen Follower versorgt der Superstar bei Instagram regelmäßig mit frischen Beiträgen. Der Provokateur Der Druck, der auf seinen Schultern lastet, ist groß. Das ist ihm durchaus bewusst, er wisse, dass er in der Selecao inzwischen an vorderster Front stehe, das sei eine „riesige Verantwortung“. Voll des Lobes ist Vinicius Junior für seinen Trainer. Mit Carlo Ancelotti arbeitete er schon bei Real Madrid zusammen, gewann unter anderem zwei Mal die Champions League. Seit einem Jahr ist der Italiener Teamchef in Brasilien. „Er ist einer der Größten im Fußball, wenn nicht sogar der Größte“, sagt Vinicius Junior.

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Der Stürmer schafft es aber nicht immer nur mit Toren in die Schlagzeilen. Als nicht er, sondern ManCity-Star Rodri 2024 zum Weltfußballer gewählt wurde, boykottierte die Real-Delegation um Vinicius Junior die Gala. Der Klub habe ihn darum gebeten, erklärte der Angreifer später. Da war die Debatte um mangelnden Respekt aber längst in vollem Gange. Auch als seine Teamkollegen David Alaba und Dani Carvajal bei Real verabschiedet wurden, fehlte Vinicius Junior – und löste damit neue Diskussionen aus. Auch auf dem Rasen sorgt er für viel Gesprächsstoff: Provokationen und Schwalben gehören genauso zu seinem Spiel wie technische Gustostückerl.