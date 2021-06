Viertelfinale im Corona-Hotspot St. Petersburg sorgt für Kritik

Die Millionenmetropole St. Petersburg hat angesichts hoher Corona-Zahlen von Anfang an als EM-Austragungsort Kritik auf sich gezogen. Doch ausgerechnet vor dem ersten Viertelfinalspiel an diesem Freitag spitzt sich die Lage in der russischen Hafenstadt zunehmend zu. Seit Beginn der Fußball-Europameisterschaft starben in St. Petersburg, wo bislang schon sechs Spiele ausgerichtet wurden, offiziellen Angaben zufolge mehr als 1300 Menschen an Corona. Alleine am Dienstag waren es 119 - so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie.

Die Ostseemetropole hat neue Corona-Beschränkungen verhängt, die angesichts der dramatischen Lage allerdings eher halbherzig wirken: Die größte EM-Fanmeile der Stadt darf statt 5000 nur noch 3000 Gäste empfangen. Restaurants müssen nachts vier Stunden lang geschlossen bleiben. Freizeitparks und Ausstellungen haben zu.

300 positive Finnen

Gleichzeitig bevölkern Touristenmassen das Zentrum der früheren Zarenmetropole - das in der Zeit der weißen Nächte traditionell völlig überlaufen ist. Fans feiern und grölen ohne Schutzmasken, als hätte es nie eine Pandemie gegeben. In sozialen Netzwerken sorgen Videos für Aufsehen, die Zehntausende Schüler zeigen, wie sie im Zentrum der Hafenstadt dicht gedrängt ihren Abschluss feiern. „Mitten in der Epidemie“, kommentiert die Redaktion der oppositionellen Zeitung „Nowaja Gaseta“ diese Corona-Sorglosigkeit. Russlands Nachbar Finnland berichtet von rund 300 Fans, die infiziert von der EM zurückgekehrt seien. Aus Schweden kommen ähnliche Klagen.

30.000 Fans sind dennoch erlaubt

Ein verschärftes Hygienekonzept für das Spiel am Freitag im Stadion sei nicht nötig, sagen die russischen Veranstalter laut Staatsagentur Tass. Es bleibe dabei: 50 Prozent der mehr als 60.000 Plätze in der Gazprom-Arena dürfen beim Spiel von Spanien gegen die Schweiz besetzt werden - der letzten in Russland ausgetragenen Partie. Der Kreml betont, in der Stadt laufe alles nach den Regeln.