Vier EM-Gastgeber wackeln: München, Rom, Bilbao und Dublin

In der Münchner Allianz Arena sollen drei Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Weltmeister Frankreich (15. Juni), Europameister Portugal (19. Juni) und Ungarn (23. Juni) sowie ein Viertelfinale (2. Juli) ausgerichtet werden. In Rom soll am 11. Juni die EM eröffnet werden, in Bilbao würden die Spanier ihre Gruppenspiele austragen. Keine der drei Städte dieser großen Fußball-Länder hat Spiele mit Zuschauern ausgeschlossen, doch zumindest acht andere dürften wesentlich konkretere - und optimistischere - Szenarien gezeichnet haben.

Zuschauer-Kapazitäten

St. Petersburg und Baku haben dem Dachverband zufolge eine Auslastung von 50 Prozent zugesichert, in Russland mit steigender Tendenz. Aus weiteren Städten hieß es, zumindest 25 bis 33 Prozent der Stadionplätze könnten besetzt werden. Möglicherweise auch mit Fans aus dem Ausland. "Fans, die in die Ausrichterländer zu den Spielen reisen möchten, sind mit häufigen Änderungen bei den Reisebeschränkungen konfrontiert", schrieb die UEFA am Freitag und listete jede Menge Restriktionen auf. "Sie müssen sich an die jeweils geltenden Reisebeschränkungen und Einreisebestimmungen halten."