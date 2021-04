Attacke gegen Roma-Star: Wütender Balljunge sorgt für Aufsehen

Verwarnung wegen Zeitspiel

So sorgte in den letzten Sekunden des Spiels ein niederländischer Balljunge für Aufsehen. Dieser ließ sich zu einer unschönen Aktion gegen Romas Calafiori hinreißen, der sich den Ball an der Seitenlinie schnappen wollte. Als der Italiener auf ihn zukam, schrie ihn der Balljunge erst an und warf ihm dann den Ball mit voller Wucht gegen die Brust.

Calafiori war sichtlich überrascht, überlegte wohl auch kurz, ob er zu Boden gehen sollte. Darauf verzichtete er zwar, schnauzte den Balljungen aber wütend an. Vom Schiedsrichter gab es danach eine Verwarnung, aber nicht für den Balljungen, sondern Gelb für Calafiori wegen Zeitspiel. Am Ende wird es dem Roma-Akteur egal gewesen sein, sein Team jubelte über den 2:1-Erfolg.