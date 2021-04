Nicht mal ein nackter Flitzer konnte Manchester United stoppen

In Minute 31 folgte dann das 0:1 nach einem langen Pass und perfekter Verarbeitung durch Rashford. Bruno Fernandes hatte die Top-Chance zur Vorentscheidung (82.), das 2:0 für den Titelfavoriten gelang ihm dann mit einem Elfmeter doch (91.).

Im Duell der größten Namen ging in Amsterdam Ajax in Führung: Klaassen traf gegen AS Roma zum 1:0 (39.). Vielleicht hätte der Spielmacher auch den Elfmeter schießen sollen, den Kapitän Tadic vergab. Pellegrinis 1:1 war vier Minuten später die doppelte Strafe (57.). Ajax griff weiter an, jubeln durfte aber das routiniertere Roma-Team – über das 1:2 durch Ibañez per hartem Volley (87.).