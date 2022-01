Viennas Sportchef: „Wir haben einen Kader, der sich sehen lassen kann“

Der ewig junge älteste Fußballverein Österreichs hat sich für das Ostliga-Frühjahr kräftig mit frischen Kräften verstärkt. Mit Stephan Auer, Lukas Grozurek und Tomas Simkovic kamen weitere Spieler mit Bundesliga-Erfahrung dazu. „Wir wollen aufsteigen, müssen aber nicht. Aber wir sind professionell gut aufgestellt und haben einen Kader, der sich sehen lassen kann“, sagt Sportchef Markus Katzer. Für den elffachen ÖFB-Teamspieler kommt die Jugend dennoch nicht zu kurz. „Wir hatten in der Vorbereitung vier 2005er-Jahrgänge dabei und bleiben ein Ausbildungsverein.“

Dass das Team zwei Punkte hinter Stripfing liegt, ist nicht unerwartet. „Wir hatten erst die vorige Saison in der Stadtliga am 2. Juli beendet, dann ging es schon in der Ostliga weiter. Zudem mussten wir viele Neuzugänge einbauen.“ Für die 2. Liga und den Profifußball ist alles auf Kurs. „Wir reichen im März die Lizenz ein.“

Was der 42-Jährige zu seiner Karriere, zu seiner Liebe zu Rapid und zum Nationalteam sagt, sehen Sie im Video: