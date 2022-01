Bundesliga im Visier: Ex-Rapidler wechselt zur Vienna

Der 31-Jährige wechselt aus der Südstadt auf die Hohe Warte und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2023.



Der Rechtsfuß, der die Admira Akademie durchlief, feierte 2011 sein Bundesligadebüt für die Niederösterreicher. Nach insgesamt 108 Einsätzen für die Kampfmannschaft der Südstädter wechselte Auer im Sommer 2015 zu Rapid. Für die Hütteldorfer absolvierte der gebürtige Wiener 132 Pflichtspiele. 2020 kam die Rückkehr zur Admira, wo er weitere 27 Spiele in Österreichs höchster Spielklasse absolvierte. Nun der Wechsel zu den Döblingern in die Regionalliga Ost.



Vienna-Sportdirektor Markus Katzer, selbst ein ehemaliger Admiraner und Rapidler: „Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat. Eine der Stärken von Stephan ist, dass er in der Defensive auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden kann. Er spielte über zehn Jahre in der Bundesliga und hat dadurch mittlerweile schon viel Erfahrung, mit der er unserer Mannschaft weiterhelfen wird.“