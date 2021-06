"Viel Talent": Wie das ÖFB-Team in Frankreich wahrgenommen wird

Zu Zeiten einer Fußball-Europameisterschaft wird in Sportredaktionen ein wenig mehr Schweiß vergossen, als sonst. Nicht nur in Österreich, sondern vor allem auch in Ländern, in denen der Fußball einen noch größeren Stellenwert genießt. In Frankreich etwa bedeutet das für die L’Equipe, die größte Sporttageszeitung des Landes, auszurücken und über alle 24 Teams ausführlich zu berichten. Das Medienhaus hat neben dem umfangreichen Online-Auftritt und einem TV-Kanal eine gedruckte Auflage von 207.000 Stück pro Tag.

L’Equipe heißt „Die Mannschaft“, und eine solche stellt man dort auch. Und zwar keine kleine. „Wir haben 45 hauptamtliche Redakteure, die sich nur um Fußball kümmern“, sagt einer von ihnen. Sébastien Buron ist seit 2007 im Team. Sein Bürosessel steht in Boulogne-biIllancourt außerhalb von Paris und bei dieser EM tut er hauptsächlich eines: Er berichtet über das österreichische Team. „Mein Chef hat mich im März 2020 darüber informiert, vor ein paar Monaten habe ich dann begonnen, zu recherchieren.“